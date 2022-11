C'est ce qu'on appelle un contrôle venu du ciel. Le Brésilien Neymar s'est à nouveau illustré ce dimanche à la télévision portugaise dans l'émission "Domingao", où il a tenté et réussi un drôle de record. Pour l'occasion, un drone placé en plein milieu du stade, à 35 mètres de hauteur a lâché un ballon à la vertical. Et le joueur du Paris Saint-Germain, bien inspiré, l'a tranquillement réceptionné grâce à son pied droit, et dès le premier essai.

"Ney", qui s'illustre régulièrement par ses qualités techniques, s'est empressé de sauter dans les bras de ses coéquipiers brésiliens, présents pour ce record. Parmi eux, Richarlison, qui vantait ce lundi les qualités de son coéquipie r et avec qui le Brésil tentera de répondre à son statut qui le place comme l'un des favoris dans ce mondial.

Mais pour soulever le trophée le 18 décembre, il n'y aura pas de concours de contrôles au Qatar mais bien une compétition relevée, qui commencera pour le Brésil le 24 novembre prochain et la confrontation contre la Serbie. Une belle entrée en matière, même si des inquiétudes planent autour de Dusan Vlahovic et Aleksandar Mitrovic , les deux vedettes de la sélection.

