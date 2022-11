Un vent de panique pour un but magnifique. Ce mardi, l'Argentine a été surprise par le réveil tonitruant de l'Arabie Saoudite pour ce premier match du groupe C. Devant grâce à un penalty très généreux transformé par Lionel Messi (1-0, 10e), l'Albiceleste s'est faite surprendre en tout début de deuxième période. C'est d'abord Saleh Al-Shehri sur une belle frappe du gauche qui a remis les siens au niveau (1-1, 48e). Quelques minutes plus tard, c'est finalement Salem Al-Dawsari qui a signé un but aussi magnifique que décisif.

A l'entrée de la surface, se jouant notamment de Leandro Paredes et de Rodrigo de Paul, le Saoudien a expédié une frappe magnifique qui a pris la direction de la lucarne argentine (1-2, 53e). L'Argentine va-t-elle revenir

