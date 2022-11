Un frisson de quinze secondes. Les supporters gallois ont tremblé par trois fois dans un si court laps de temps, ce vendredi lors de la rencontre entre le Pays de Galles et l’Iran. En début de deuxième période, Sardar Azmoun a vu sa frappe ricocher sur le poteau gauche de Wayne Hennessey, puis Ali Gholizadeh a envoyé le ballon sur le montant droit du portier adverse, qui a fini par s’interposer face à Azmoun.

Résultat, le score est resté de 0-0 après l'action, dans cette rencontre du groupe B, entre Gareth Bale and co. et une équipe iranienne plutôt à son avantage lors du second acte. Suivez la fin de match en direct commenté