L'opportunité était trop belle pour l'Arabie saoudite. Menés depuis quelques minutes après l'ouverture du score de Piotr Zielinski pour la Pologne, les Saoudiens ont eu une occasion en or d'égaliser juste avant la pause, quand Saleh Khalid Javier Al-Shehri s'est écroulé dans la surface après un duel avec Krystian Bielik. L'arbitre, M.Sampaio, a accordé un penalty à la formation d'Hervé Renard après intervention du VAR. L'heure pour Wojciech Szczesny d'entrer en scène.

En face, il avait pourtant un homme en confiance. Salem Al-Dawsari s'était illustré en inscrivant un bien joli but pour donner une victoire historique aux siens face à l'Argentine trois jours plus tôt. Mais le portier de la Juventus Turin s'est interposé avec brio, même s'il avait peut-être les deux pieds devant sa ligne de but au moment de la frappe. Derrière, il s'est relevé à la vitesse de l'éclair pour sortir la reprise à bout portant de Mohammed Al-Burayk. Un double arrête monumental du mur polonais, grand artisan de la victoire des siens (2-0).