Il ne manquait plus que la finition. Dans le jeu, l'Espagne n'avait pas tardé à imposer sa domination face au Costa Rica pour son premier match dans cette Coupe du monde au Qatar. Dani Olmo avait déjà fait passer un premier frisson devant le but de Keylor Navas, également heureux de voir une frappe de Marco Asensio fuir son cadre quelques instants plus tard. La troisième occasion a été la bonne pour les Espagnols, à la 11e minute de jeu.