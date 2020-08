COUPE DU PORTUGAL - Suivez en direct sur notre site le choc opposant le SL Benfica au FC Porto (21h45), qui s'affrontent ce samedi soir en finale.

SL Benfica - FC Porto : 0-2 (59e)

DOUBLE DE MBEMBA !

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (58e)

Faute de Jardel à 30 mètres plein axe.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (56e)

Gabriel prend sa chance du gauche de l'extérieur de la surface, mais sa tentative passe nettement à côté du but de Diogo Costa.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (55e)

Lancé dans le couloir droit, Manafa ne peut conserver le ballon face aux défenseurs lisboètes.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (54e)

Sur un centre venu de la droite, Mbemba devance Seferovic et éloigne le danger pour Porto.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (53e)

Seferovic et Pepe se chamaillent dans la surface de réparation. Le Suisse est sanctionné d'une faute alors que l'ancien madrilène s'écroule dans la surface. Le contact est léger.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (52e)

Les joueurs de Porto sont regroupés en défense et font bloc pour préserver leur avantage au score.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (50e)

Marega est trouvé côté droit mais le Malien est trop esseulé et finit par perdre le ballon.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (49e)

Uribe commet la faute sur Pizzi près du milieu de terrain.

SL Benfica - FC Porto : 0-1 (47e)

BUT DE MBEMBA ! Le coup franc est joué par Alex Telles qui enroule un centre du gauche dans la surface. Vlachodimos manque sa sortie et dévie le ballon de la main vers le deuxième poteau. Mbemba est présent et parvient à marquer de la tête dans le but vide !

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (46e)

Pour une faute sur Danilo dans le couloir gauche, Julian Weigl est déjà averti.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (46e)

Changement à la mi-temps pour Benfica, Rafa Silva remplace Franco Cervi.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (46e)

C'est reparti à Coimbra. Porto donne le coup d'envoi de la deuxième période.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (MI-TEMPS)

Au terme d'une première période extrêmement tendue, ni Benfica ni Porto n'a pu prendre l'avantage. Les champions du Portugal ont mieux démarré cette rencontre avant que Benfica ne parvienne à équilibrer les débats. Les Dragons sont en infériorité numérique après l'expulsion de Luis Diaz. Sergio Conceiçao a également été exclu du banc de touche par l'arbitre.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (45e+3)

Les joueurs de Porto sont tendus à l'image d'Otavio qui vient parler à l'arbitre assistant.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (45e+1)

Le jeu est interrompu alors que Telles peine à se remettre d'un choc au milieu de terrain.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (45e)

Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (44e)

Jardel est averti pour une main dans le visage de Marega.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (43e)

Après une faute sifflée contre Marega, Conceiçao continue de se montrer véhément sur le bord du terrain. M. Soares Dias s'approche et lui assigne un second carton jaune. L'entraîneur portugais doit quitter le banc.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (41e)

Les affaires se compliquent pour Porto, pourtant bien mieux entré dans cette rencontre que Benfica.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (39e)

Sur le banc de touche, Sergio Conceiçao est averti par l'arbitre de la rencontre.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (38e)

Luis Diaz arrive le pied en avant sur le tibia d'Andre Almeida et écope d'un second carton jaune. L'attaquant colombien est exclu !

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (36e)

Le centre de Corona ne trouve pas preneur.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (34e)

Au tour d'Andre Almeida d'effectuer un centre venu de la gauche. Corner à venir pour Cervi et Benfica mais ça ne donne rien.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (33e)

Seferovic centre depuis le côté gauche mais c'est renvoyé par la défense de Porto.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (30e)

Cervi est sanctionné pour un pied haut sur Pepe.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (29e)

Le match s'équilibre et la possession n'est plus que de 51% en faveur de Porto.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (27e)

Pizzi est cherché au deuxième poteau d'un centre venu de la droite de la part de Chiquinho. Manafa ne peut intervenir, tout comme Pizzi pris par la puissance du centre.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (24e)

Les Aigles de Benfica commencent enfin à enchaîner les passes dans la moitié de terrain adverse et à se créer des occasions devant le but de Costa.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (21e)

Benfica tente se montrer dangereux mais cela est compliqué pour les joueurs de Nelson Verissimo.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (18e)

Faute offensive de Manafa qui va permettre aux Lisboètes de se dégager.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (17e)

La possession de balle du premier quart d'heure est largement à l'avantage des Dragons (61%).

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (15e)

Moussa Marega est servi sur le côté gauche et rentre dans la surface. Son centre en retrait est envoyé en corner par Ruben Dias. Alex Telles se charge du corner mais celui-ci ne donne rien.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (13e)

Alex Telles se charge de ce coup franc lointain et cherche Manafa. André Almeida dévie en corner devant le Portugais.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (12e)

Au tour de Ruben Dias de recevoir un carton jaune pour une intervention par derrière sur Marega.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (9e)

Luis Diaz est le premier averti de la rencontre pour un tacle mal maîtrisé sur Chiquinho.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (6e)

Au tour de Benfica de se montrer offensif mais la tentative de Chiquinho passe nettement au-dessus du but de Costa.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (4e)

Nouvelle occasion pour Porto avec Marega, sur la droite de la surface, qui talonne pour Corona. L'ailier se remet sur son pied gauche et frappe au premier poteau. C'est repoussé dans un premier temps par Vlachodimos avant qu'un défenseur ne mette le ballon en corner.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (3e)

Le corner ne donne rien pour les joueurs de Sergio Conceiçao.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (2e)

Otavio s'avance dans la moitié de terrain adverse et décoche une frappe puissante du droit depuis l'extérieur de la surface. C'est dévié en corner.

SL Benfica - FC Porto : 0-0 (1re)

C'est parti pour cette finale de la Coupe du Portugal ! Les Liboètes donnent le coup d'envoi de la rencontre.

SL Benfica - FC Porto

Sergio Conceiçao a lui aussi opté pour une équipe assez proche de son onze habituel : Diogo Costa - Manafa, Pepe, Mbemba, Alex Telles - Luis Diaz, Uribe, Danilo, Otavio - Tecatito, Marega.

SL Benfica - FC Porto

Voici la composition de l'équipe lisboète : Odysseas - André Almeida, Ruben, Jardel, Nuno Tavares - Pizzi, Weigl, Gabriel, Cervi - Chiquinho, Seferovic.

SL Benfica - FC Porto

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre EN DIRECT la finale de la Coupe du Portugal opposant le SL Benfica au FC Porto (21h45).

