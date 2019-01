Création d’un club des bidonvilles en Argentine à vocation sociale

Un club des bidonvilles est né ce jour à Buenos Aires. "Pour la première fois de l'Histoire, il y aura un club des bidonvilles à l'AFA (Fédération argentine de football). Dans un premier temps, il n'y aura que des jeunes de moins de 16 ans. C'est un projet d'inclusion sociale, plus qu'un projet sportif", a déclaré un des porteurs de l'initiative, Fernando Signorini, ancien préparateur physique de Diego Maradona, jeudi lors de la présentation officielle.

Sans le football, l'attaquant Carlos Tevez le dit lui-même, il aurait sombré dans la drogue et la délinquance, comme plusieurs de ses amis de Fuerte Apache, une banlieue pauvre de Buenos Aires. "Une équipe de football, c'est un groupe de gamins qui rêvent avec loyauté et engagement. On ne s'en sort pas seul, même si tu t'appelles Maradona, Messi ou Di Stéfano. On a besoin de ses coéquipiers", souligne César Luis Menotti, sélectionneur champion du monde 1978.

"Les meilleurs joueurs sortent de quartiers pauvres, comme Maradona, Riquelme ou Tevez. Que de nombreux types blonds, grands et aux yeux bleus, comme moi, appellent ‘les noirs’. Ces ‘noirs’ sont méprisés, mais on les conduit au palais présidentiel s'ils gagnent une coupe", ironise Fernando Signorini.

La raison d'être de Villas United ("Villa" veut dire "bidonville", ndlr) est la prévention des addictions, de la malnutrition infantile et de la discrimination.