Cristiano Ronaldo, Deschamps et Matuidi primés aux Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo a obtenu son prix de consolation. A l’occasion des Globe Soccer Awards qui ont eu lieu hier à Dubaï, en dépit du Ballon d’Or, le Portugais a obtenu le prix du meilleur joueur de l’année 2018. "CR7" devance deux Français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. C'est la troisième année de suite que Cristiano Ronaldo s'adjuge ce prix et son cinquième au total. Au palmarès de cette récompense qui existe depuis 2010, il devance Lionel Messi (1), Franck Ribéry (1) et Radamel Falcao (1).

Deschamps désigné meilleur entraîneur, Matuidi récompensé pour sa carrière

Si Cristiano Ronaldo a été désigné meilleur joueur, le titre de meilleur entraîneur est revenu à Didier Deschamps. Récompensé pour avoir emmené les Bleus sur le toit du monde en juillet dernier, il succède à un autre Français, Zinédine Zidane. A noter que le sélectionneur des Bleus avait déjà été désigné coach de l'année par la FIFA, lors de la cérémonie 'The Best' en septembre dernier. Par ailleurs, présent lors de la cérémonie, Blaise Matuidi a été récompensé pour sa "meilleure carrière". Enfin, l'Atlético Madrid a été désigné meilleur club suite à sa victoire en Ligue Europa et sa deuxième place en Liga sur l'exercice 2017-2018.