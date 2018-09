Cristiano Ronaldo : "Il y avait un peu d’anxiété après mon départ du Real Madrid"

L'Allianz Stadium de Turin se souviendra longtemps de cette 50e minute de Juventus - Sassuolo (2-1). Alors que la Vieille Dame était tenue en échec par la bande à De Zerbi, Cristiano Ronaldo, profitant d'une erreur de la défense adverse, a ainsi inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pas rassasié, le Portugais a remis ça dix minutes plus tard. D'une pierre deux coups : un compteur buts (enfin) débloqué après quatre journées et un premier doublé en Serie A. Résultat, CR7 était aux anges après la rencontre.

"Je suis très content, Sassuolo a bien joué mais nous avons mérité la victoire. Je voulais marquer, je suis content", a-t-il expliqué au micro de Sky Sport Italie. "Il y avait un peu d’anxiété en général après mon départ du Real et tout ce qui s’est passé, il y avait de grandes attentes. Mais la vie est comme ça, je travaille bien, les coéquipiers m’aident à m’adapter à ce nouveau championnat", poursuit Ronaldo.

Persuadé que ce n'était qu'une "question de temps", l'homme aux cinq Ligue des champions est désormais prêt pour retrouver "sa" compétition face à Valence mercredi. "C'est vrai, c'est ma compétition. On a un groupe qui n'est pas simple, on va tout faire pour bien commencer la compétition", assure-t-il. La Juve, qui a perdu au total sept finales de Ligue des champions, compte bien sur lui pour mettre fin à cette "malédiction".