Crochet sur le gardien, coup franc direct et but du gardien : les plus beaux buts amateurs

REMATCH - Comme chaque semaine, retrouvez notre sélection des trois plus beaux buts commentés par Martin Mosnier et Maxime Dupuis, en partenariat avec Rematch. Au programme : un joli crochet avant une frappe au but, un coup franc direct en pleine lucarne et un tir du gardien qui fait mouche.

00:00:43, il y a 30 minutes