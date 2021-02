C'est un petit séisme qui a secoué la Ruhr ce lundi. En poste depuis 2019, Marco Rose a décidé de ne pas continuer l'aventure avec le Borussia Mönchengladbach, confirmant ainsi les spéculations et les informations révélées par la presse allemande ces dernières semaines. Dans un communiqué, le club allemand, actuel septième de Bundesliga, a annoncé le départ de l'entraîneur allemand à l'issue de la saison.

"Nous avons eu de nombreuses discussions, tous ensemble, au cours des dernières semaines sur l'avenir de Marco. Malheureusement, il a maintenant décidé qu'il aimerait faire usage d'une clause dans son contrat, qui court jusqu'en juin 2022, et de rejoindre le Borussia Dortmund cet été", a expliqué Max Eberl, le directeur sportif de 'Gladbach. "Si les conditions stipulées dans son contrat sont remplies à temps, il ne sera plus chez nous à l'issue de la saison. D'ici là, nous mobiliserons toutes nos forces avec Marco pour atteindre nos objectifs en Bundesliga, en Coupe DFB et en Ligue des champions."

Coupe du Monde des clubs Arbitres féminines non saluées : Le Qatar évoque un "malentendu" IL Y A UNE HEURE

Car oui, c'est bien l'autre Borussia qui va désormais bénéficier des services de l'ancien entraîneur du RB Salzbourg. Dans les petits papiers des Marsupiaux depuis quelques semaines, Marco Rose va donc effectuer le court trajet entre le Borussia Park et le Westfalenstadion pour prendre les rênes d'une équipe qui déçoit depuis le début de saison.

Un duel à distance et une fin de saison éclectique pour les deux Borussia

Candidat naturel et idéal pour les dirigeants du Borussia Dortmund, Marco Rose devient le sixième entraîneur en six ans pour les Schwarzgelben. Auteur de belles performances depuis son retour en Allemagne en 2019, le natif de Leipzig devrait avoir toutes les cartes en main pour amorcer une nouvelle ère du côté du Signal-Iduna Park. Un nouveau chapitre qui pourrait s'écrire sans Jadon Sancho ou Erling Haaland, qui pourrait être vendus pour redresser les finances du club. En attendant de rallier le BvB, Rose a encore beaucoup d'échéances à négocier avec les coéquipiers de Alassane Pléa et Marcus Thuram.

Et c'est peu dire si cette annonce risque d'être débattue et scrutée de près d'ici la fin de la saison. Respectivement sixième et septième, avec le même nombre de points, Dortmund et 'Gladbach vont se livrer une véritable bataille à distance pour accrocher les strapontins européens. Si les deux équipes ne s'affronteront plus en championnat, elles se retrouveront dans quelques jours pour un quart de finale de Coupe d'Allemagne que beaucoup ont déjà coché dans leur calendrier. La fin de saison promet entre les deux Borussia !

Gladbach-Trainer Marco Rose (l.) und BVB-Trainer Lucien Favre (r.) Crédit: Getty Images

Ligue des champions Les socios au Barça, modèle iconique en péril IL Y A 2 HEURES