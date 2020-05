D1 (F) - Le classement final de la première division féminine, dont la saison a été définitivement arrêtée en raison de l'épidémie de coronavirus, sera entériné lors du prochain comité exécutif de la Fédération française de football le 11 mai, a indiqué la FFF lundi à l'AFP.

La Fédération française de football, organisatrice des compétitions féminines en France, a stoppé définitivement la saison de Division 1, sans dire si le titre était décerné à Lyon, en tête devant le PSG au moment de la suspension du championnat mi-mars, ni s'exprimer sur les montées et descentes. "Une prochaine réunion du Comex de la FFF précisera les règles de gestion sportive de la saison 2019-2020 et statuera sur les conditions de redémarrage de la saison 2020-21", avait-elle fait savoir le 28 avril.

Lors de cette réunion du 11 mai, il sera également question du fonds de solidarité promis pour le football amateur, indique la FFF à l'AFP. Lyon, occupait la tête du classement avec trois points d'avance sur le PSG au moment où la D1 a été suspendue, le 13 mars, à la veille d'un choc entre ces deux équipes à Paris. Il restait alors six journées à disputer.

En fin de tableau, Marseille (11e avec 6 pts) et Metz (12e avec 2 pts) étaient en position de relégables. Leaders de leur groupe respectif en D2, les clubs d'Issy-les-Moulineaux et du Havre devraient rejoindre l'élite la saison prochaine. Mais Saint-Etienne, deuxième derrière les Havraises, conteste le mode de calcul retenu par la Fédération et doit plaider sa cause mercredi devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

