L'attaquante internationale anglaise Nikita Parris, qui évoluait à Lyon depuis deux saisons, s'est engagée avec Arsenal, ont annoncé les Gunners vendredi. Parris, 27 ans, s'était fait connaître avec Manchester City, pour qui elle avait inscrit 49 buts en Women Super League (D1), un total qui a été dépassé seulement depuis par Vivianne Miedema, qui sera sa future coéquipière, et Ellen White, qui joue à City.

Avec City, elle avait été championne d'Angleterre en 2016, remportant également la Coupe de la Ligue en 2019 et deux Coupes d'Angleterre, en 2017 et 2019, année où elle avait été élue meilleure joueuse du championnat anglais. A Lyon, elle a notamment aidé à pallier l'absence de Ada Hegerberg après sa longue blessure aux ligaments croisés en janvier 2020. Elle a disputé 35 matches, inscrivant 21 buts, remportant la Ligue des Champions 2020 et la Coupe de France 2020.

"Je suis très heureuse d'être ici, Arsenal a une histoire incroyable et je veux en faire partie", a déclaré la joueuse, qui prépare actuellement les JO de Tokyo, sur le site du club. Arsenal avait fini troisième du championnat anglais l'an dernier, assez loin derrière Chelsea et Manchester City.

