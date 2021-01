Paris et Lyon ne se lâchent plus. Que ce soit en Ligue 1 ou en D1 féminine, les deux clubs trustent les premières places. Mais si les hommes de Rudi Garcia tiennent les rênes pour un petit point du côté de ces messieurs, ce sont bien les Parisiennes qui devancent les Lyonnaises avec la même marge dans le championnat de France féminin. Vendredi, elles ont profité d'un but de Sara Däbritz sur une mauvaise relance bordelaise pour prendre l'avantage avant la pause (43e) et conserver leur petit avantage sur leurs dauphines, vainqueures de Reims (3-0) grâce notamment à un doublé de la capitaine Wendy Renard (48e, 64e).