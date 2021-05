C'est fait : Delphine Cascarino a signé une prolongation de trois ans avec l'Olympique Lyonnais. L'internationale française, formée à l'OL, est donc liée au club rhodanien jusqu'en 2024. Sa prolongation était une priorité pour Lyon selon les propos tenus par Jean-Michel Aulas au cours d'une conférence de presse. "Elle fait partie des joueuses les plus ambitieuses et au plus fort potentiel de l'Olympique Lyonnais et c'est une belle aventure qui s'inscrit ici pour Delphine", s'est félicité le président de l'OL.

"C'est une très bonne nouvelle pour le club et l'entraîneure que je suis et pour l'équipe qui a des objectifs très ambitieux. Elle est issue de la formation et cela nous tient encore plus à coeur, s'est réjouie Sonia Bompastor qui a succédé il y a dix jours à Jean-Luc Vasseur sur le banc lyonnais. Nous nous sommes fixé des objectifs personnels pour Delphine d'avoir le Ballon d'Or le plus tôt possible. Nous allonstravailler en ce sens mais aussi pour qu'elle devienne l'une des leaders du groupe et de notre attaque."

Le Ballon d'Or ? On me met la pression mais j'y pense

De son côté, la Lyonnaise n'a pas caché son rêve de devenir un jour la meilleure joueuse du monde. "Le Ballon d'Or ? On me met la pression mais j'y pense. C'est un objectif, pourquoi pas ? Et l'OL peut m'aider à atteindre ce niveau", a réagi Cascarino, qui s'est dite "très heureuse de prolonger avec le club de (sa) ville et fière de continuer l'aventure".

