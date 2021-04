L'Olympique Lyonnais a annoncé jeudi que Sarah Bjork Gunnarsdottir attendait un heureux événement pour la fin de l'année 2021. La milieu de terrain de 30 ans, recrutée par l'OL l'été dernier en provenance de Wolfsburg (17 matches cette saison dont 12 comme titulaire, 4 buts) a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux dès mercredi soir précisant que la naissance était pour novembre.

"L'ensemble du club, le staff et ses coéquipières se réjouissent de cette nouvelle et souhaitent beaucoup de bonheur à sa milieu de terrain encore sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2022", précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué. Le club rhodanien confie que Sarah Bjork Gunnarsdottir (133 sélections nationales) est partie en Islande rejoindre son compagnon, Arni Vilhjalmsson, un joueur de Krylia Sovetov Samara (1ère division russe) et ses proches pour les prochains mois à venir tout en assurant qu'il "mettra tout en oeuvre" pour organiser son retour au club dans les meilleures conditions. C'est la première fois qu'une joueuse de l'Olympique Lyonnais est enceinte alors qu'elle est sous contrat.

