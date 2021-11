"Soit les événements pouvaient souder le PSG, soit ils pouvaient créer un sentiment de doute chez les joueuses", a très justement analysé Sonia Bompastor, entraîneure des Fenottes, après la rencontre. Inutile d'indiquer de quel côté la balance a penché. Rapidement menées de deux buts puis réduites à dix avant la demi-heure de jeu, les Parisiennes ont complètement pris l'eau alors qu'elles étaient invaincues et qu'elles n'avaient pas encaissé le moindre but cette saison en championnat.

"L'historique des rencontres PSG-OL de ces dernières années montre que c'était toujours des matches très serrés et très disputés […], a commenté Didier Ollé-Nicolle, coach du PSG. Dès qu'il y a eu un grain de sable ce soir, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de fatigue mentale et personne n'a répondu présent." La direction parisienne a bien tenté d'éviter cela. D'abord en encadrant l'équipe par un "organe psychologique extérieur au PSG qui a trouvé le groupe très touché". Ensuite en demandant le report du match, refusé par la Fédération puis en appel.

Elles sont énormément touchées et éprouvées

"Il y a beaucoup de déception pour ce vestiaire qui a morflé, a renchéri Ollé-Nicolle. Le public n'a pas vu un grand match et c'est incroyable que les instances n'aient pas vu que le groupe était dans la détresse. Lyon a fait un résultat mais ce n'était pas contre la véritable équipe du PSG." Car si les Parisiennes n'avaient visiblement pas digéré le choc, les Lyonnaises, elles, ont joué sans pitié.

"Notre modèle de jeu et notre ADN est d'attaquer les matches très fort et nous n'avons pas changé cela, a précisé Bompastor. C'était toujours plus simple d'être l'OL. Le contexte a impacté au-delà du PSG et certaines joueuses de mon groupe aussi, à des niveaux différents. Mais nous sommes professionnelles et il fallait être capable de mettre le focus sur la performance et mes joueuses ont su le faire."

Les voici donc seules en tête de la D1 après un début de saison parfait, avec trois points d'avance sur le PSG et une sacrée différence de buts (+37). Pour le club de la capitale, il va désormais vite falloir se remobiliser pour disputer un autre choc, sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions ce jeudi (21h00). Sans savoir si ses deux joueuses, Hamraoui et Diallo, pourront réintégrer le groupe à court-terme. "Elles sont énormément touchées et éprouvées", a confié Ulrich Ramé,manager de la section féminine du club, sur Canal+. Et visiblement, elles ne sont pas les seules.

