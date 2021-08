Des débuts parfaits. Championnes de France en titre, les joueuses du Paris Saint-Germain n'ont pas fait de détail face à Fleury (5-0), ce dimanche, en clôture de la première journée de D1. Les Parisiennes ont répondu à leurs rivales lyonnaises, elles aussi vainqueures facile vendredi contre Reims (3-0). Pour son premier match officiel sur le banc parisien, l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle n'a pas raté ses débuts avec cette victoire rapidement acquise par Sandy Baltimore (14e), Sara Däbritz (21e) et Kadidiatou Diani (35e). L'addition s'est corsée avec un but contre-son-camp des visiteuses (61e) et une réalisation de la remplaçante Ramona Bachmann (74e).

Avec ce score fleuve, le PSG prend la première place du classement en raison d'une meilleure différence de buts par rapport aux autres co-leaders. L'équipe parisienne, traversée par de nombreux mouvements durant l'intersaison, s'est présentée au coup d'envoi avec trois recrues. En défense, l'ex-Lyonnaise Sakina Karchaoui et l'ex-Montpelliéraine Elisa De Almeida ont effectué leur début, comme la milieu Kheira Hamraoui, sacrée championne d'Europe avec le FC Barcelone en mai.

Le duel à distance est lancé

Doublure l'an passé de Christiane Endler, partie libre cet été à l'Olympique lyonnais, la jeune gardienne allemande Charlotte Voll (22 ans) a gardé la cage parisienne dimanche en attendant les débuts des titulaires en puissance Stéphanie Labbé et Barbora Votikova, tout juste arrivées dans la capitale.

Le duel à distance entre le PSG et l'OL se poursuivra la semaine prochaine avec le déplacement des Parisiennes à Montpellier vendredi (18h30) et la réception des promues Stéphanoises par les favorites Lyonnaises dimanche (13h). La première confrontation directe entre les championnes de France et leurs dauphines de la saison dernière est programmée pour mi-novembre à Lyon.

