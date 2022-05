Les Lyonnaises reprennent leur dû. Sacrées championnes de France sans discontinuer entre 2007 et 2020 avant de céder l'an dernier devant le PSG, les joueuses de l'OL sont venues récupérer le titre en s'imposant sur la pelouse de leurs concurrentes, dimanche, lors de la 21e journée de D1 Arkema (0-1). Un but très rapide de Catarina Macario (4e) a suffi à leur bonheur face à des Parisiennes valeureuses mais plombées par les affaires et en manque de puissance offensive. Après avoir décroché la Ligue des champions, Lyon remet les pendules à l'heure en 2022.

Ad

Les nouvelles championnes d'Europe sont entrées dans cette rencontre décisive pied au plancher. Lancée sur la gauche par Selma Bacha, Macario a pris Aminata Diallo de vitesse et est venue tromper Charlotte Voll du plat du pied droit pour une ouverture du score express (0-1, 4e). Déjà buteuse sur penalty à l'aller (6-1), l'Américaine a signé son 14e but en championnat cette saison, le 19e toutes compétitions confondues.

Ligue 1 A Lyon, après le grand n'importe quoi, le chamboule tout ? 24/05/2022 À 21:32

Des Parisiennes pas assez réalistes

Les Lyonnaises ont cependant assez vite relâché l'étreinte et les Parisiennes ont pu entrer dans leur match et tenter de répondre. Privées de leur entraîneur Didier Ollé-Nicolle, écarté en début de semaine pour un comportement inapproprié, elles ont d'abord cherché leurs repères dans le 3-5-2 mis en place par le suppléant Bernard Mendy. Active dans son couloir gauche, Sakina Karchaoui a adressé un bon centre que Marie-Antoinette Katoto n'est pas parvenue à reprendre efficacement de la tête (12e). L'avant-centre s'est ensuite montrée plus précise dans le même exercice mais le ballon a fini dans les bras de Christiane Endler (16e).

La gardienne chilienne, ancienne du PSG, a davantage tremblé devant une reprise aux six mètres d'Elisa De Almeida qui a frôlé sa cage (18e). Après cette chaude alerte, la défense de l'OL a décidé de resserrer les lignes et n'a plus concédé d'occasion jusqu'à la pause. La gardienne parisienne Charlotte Voll, elle, a fait le travail sur une frappe axiale lointaine de Macario (27e) et son arrière-garde a bien tenu Ada Hegerberg.

Les Lyonnaises exultent après le but de Catarina Macario face au PSG, dimanche 29 mai 2022. / D1 Arkema Crédit: Getty Images

De la casse des deux côtés

Peu en vue à droite de l'attaque lyonnaise, Delphine Cascarino a dû céder sa place à Eugénie Le Sommer en début de seconde période à cause d'une cheville douloureuse (52e). L'arrière gauche Selma Bacha est aussi sortie blessée dans la foulée (54e). Amandine Henry et Lindsay Horan se sont en plus percutées sur un corner offensif et l'Américaine s'est longuement fait soigner le crâne (58e). Pendant que l'OL évoluait à dix, le PSG s'est procuré sa meilleure occasion avec une passe en profondeur vers Karchaoui qui est allée lober Endler, mais le ballon a rebondi sur la tranversale (62e).

Face à des Parisiennes obligées de se livrer pour égaliser et l'emporter afin de conserver un espoir de titre, Lyon a su répliquer en profitant des espaces. Macario a cependant loupé la cible sur son tir au milieu de la zone de vérité (64e). Hegerberg, elle, a buté sur Voll après un petit pont sur Amanda Ilestedt (74e). Melvine Malard, de son côté, a trouvé le poteau (80e) puis raté une reprise seule face à la gardienne en laissant passer le ballon entre ses jambes (84e). Lyon n'a jamais fait le break mais le PSG avait perdu Katoto sur blessure (76e) et n'a pas pu éviter un revers synonyme de perte du titre acquis l'an dernier.

Alors que les Parisiennes ont été handicapées par les affaires tout au long de la saion, les Lyonnaises de Sonia Bompastor ont retrouvé leur sérénité et leurs forces. Invaincues en championnat avant un ultime match à domicile contre Issy, elles décrochent un 15e titre après leur 8e sacre européen. Le règne des Fenottes redémarre.

Ligue 1 Son "importance dans le pays" et "le projet qui a changé" : Mbappé explique son choix 23/05/2022 À 15:41