Une nouvelle démonstration pour une performance historique. Avec un doublé sur la pelouse de Guingamp ce samedi lors de la 14e journée de D1 Arkema (6-2), Marie-Antoinette Katoto est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du Paris Saint-Germain. A seulement 23 ans, l’attaquante de l’équipe de France a définitivement posé son empreinte sur son club de formation, qu’elle n’a jamais quitté.

Ad

Ses 131e et 132e réalisations (en 148 matches), lui ont permis d’effacer des tablettes une autre grande joueuse du football français : Marie-Laure Delie. Cette dernière, passée sous les couleurs du PSG entre 2007 et 2008 puis de 2013 à 2018 avait inscrit 131 buts en 166 rencontres. Alors qu’elle n’est qu’au début de sa carrière, Marie-Antoinette Katoto a l’occasion de faire grandir ce record, jusqu’à le faire passer dans une toute autre dimension.

D1 Arkema Marozsan blessée à la la cuisse droite et absente six semaines IL Y A 21 HEURES

Arrivée au sein du club de formation parisien à 13 ans, en 2011, après avoir débuté dans le club de sa ville de naissance, le Colombes FFC, Marie-Antoinette Katoto avait ouvert son compteur chez les professionnelles le 3 mai 2015, sur la pelouse de Rodez. Depuis, elle ne cesse d’affoler les compteurs. En témoigne une saison 2021-2022 une nouvelle fois on ne peut plus prolifique, que ce soit sous le maillot du PSG, où elle est la meilleure buteuse du championnat (13 réalisations) ou sous celui de l’équipe de France, avec neuf buts en six sorties.

D1 Arkema Une championne du monde débarque : Horan s'est engagée à l'OL 27/01/2022 À 18:51