Kheira Hamraoui, absente depuis la violente agression qu'elle a subie début novembre, sera "certainement" présente avec le PSG dimanche en D1 féminine à Saint-Etienne, "et peut-être même sur le terrain". Voici ce qu'a indiqué vendredi l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle. La milieu de 32 ans n'a plus pris part à la compétition depuis deux mois et demi et le guet-apens dont elle a été victime. Sa coéquipière Aminata Diallo, entendue en garde à vue dans cette affaire avant d'être relâchée sans charge, a repris le 9 janvier contre Dijon en Coupe de France.

Ad

"Les deux seront certainement dans le groupe, et peut-être même sur le terrain en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui et demain (samedi) sur les deux derniers entraînements", a annoncé Ollé-Nicolle avant le déplacement dans le Forez, où il sera privé de la milieu Léa Khelifi, ainsi que de la défenseure Estelle Cascarino. L'affaire Hamraoui a profondément secoué le vestiaire des championnes de France en titre, mais l'entraîneur préfère désormais se tourner vers l'avenir.

D1 Arkema PSG - Dijon reporté, la moitié des matches du week-end aussi 14/01/2022 À 10:30

"Il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour s'entraîner et travailler ensemble. Si on le fait c'est pour jouer ensemble", a-t-il dit, affirmant n'avoir "qu'une seule idée : mettre en place l'équipe la plus compétitive et la plus performante, en faisant fi de tout le reste parce que c'est la vie, c'est le boulot, c'est l'aspect professionnel" qui doit primer.

Diani incertaine

Didier Ollé-Nicolle compte sur un groupe "pas loin d'être au complet" pour faire le plein de points contre Saint-Etienne, avant-dernier du championnat, et préparer la venue de l'Olympique Lyonnais la semaine suivante, le 29 janvier, en 8e de finale de Coupe. Une incertitude demeure cependant concernant Kadidiatou Diani. L'ailière française "a une petite douleur au niveau du tendon d'Achille", mais elle devrait reprendre l'entraînement dès vendredi, a-t-il confié.

D1 Arkema Diallo et Hamraoui vont reprendre l'entraînement ce mardi 07/12/2021 À 09:59