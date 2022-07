Ad

Dans le communiqué publié par le Paris Saint-Germain ce vendredi, Marie-Antoinette Katoto, arrivée au sein du club de la capitale à l'âge de 12 ans, a justifié son choix. "Cette prolongation symbolise tout mon attachement pour mon club formateur et pour les supporters, avec qui j’ai construit une relation unique depuis mes débuts. Je tiens à remercier le président pour sa confiance, a souligné la meilleure buteuse de l'histoire du PSG. Nous partageons une ambition commune, nous voulons continuer d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain en remportant un maximum de trophées."

Après avoir passé plusieurs mois à négocier, Nasser Al-Khelaïfi est une nouvelle fois arrivé à ses fins. "Façonner notre club avec les plus grands talents de France est un objectif clé pour nous, et Marie-Antoinette fait partie des meilleurs athlètes du pays et de la région parisienne, a-t-il indiqué. Notre équipe féminine va continuer à grandir au cœur du projet du club, et nous en sommes très fiers."

Avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto aura deux grands objectifs en 2022-23 : la conquête de la D1 Arkema et de la C1.

