Lindsay Horan des Portland Thorns (NWSL) a signé en faveur de Lyon pour un an et demi sous la forme d'un prêt a annoncé l'OL jeudi. La milieu internationale américaine de 27 ans, élue joueuse de l'année 2018 et 2021 aux Etats-Unis, est donc liée à l'Olympique lyonnais jusqu'au 30 juin 2023.

Elle compte 108 sélections (25 buts) avec les USA avec lesquels elle a été sacrée championne du monde en 2019 en France avant de décrocher la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'été dernier. Formé à Colorado Rush, Lindsay Horan a débuté en professionnel au Paris Saint-Germain où elle a joué de 2012 à 2016 avant de rejoindre Portland.

Avec 130 matches à son actif en National Women's Soccer League, elle a remporté le championnat américain en 2017 aux côtés d'Amandine Henry qu'elle va retrouver à Lyon. Elle est la 12e joueuse américaine à porter les couleurs de l'Olympique lyonnais après notamment la gardienne Hope Solo, Alex Morgan, Megan Rapinoe et actuellement Catarina Macario.

