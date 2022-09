Les révélations sont signées Le Point et Le Parisien . Et elles sont explosives. Cinq jours après la mise en examen et la détention provisoire d'Aminata Diallo , les deux médias annoncent la mise en place d'un "complot" avec son agent officieux, César M., afin d'écarter Kheira Hamraoui du PSG et de l'équipe de France, et que ce dernier serait également le compagnon de Kadidiatou Diani et un proche de Marie-Antoinette Katoto, deux autres coéquipières du Paris Saint-Germain et des Bleus.