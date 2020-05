DIVISION 1 FEMININE - Selon le procès verbal publié jeudi sur le site de la Fédération française de football, les joueuses de l'Olympique Lyonnais sont sacrées championnes de France pour la quatorzième fois de suite.

Les Lyonnaises sacrées en toute discrétion. Le 14e titre consécutif en Division 1 féminine a un goût étrange pour l'Olympique lyonnais, titré sans tambour ni trompette jeudi après l'arrêt officiel d'une saison 2019-2020 amputée par la crise du coronavirus. La décision, dévoilée par plusieurs médias lundi après un comité exécutif de la Fédération française de football, figure dans le procès verbal de la réunion publié jeudi après-midi sur le site de la FFF.

Selon le texte consulté par l'AFP, l'organe dirigé par Noël Le Graët "décide que le titre de champion est décerné au club classé 1er de la Division 1 Arkema, à savoir l'Olympique Lyonnais". Le document précise que le président de l'OL Jean-Michel Aulas, par ailleurs membre du comité exécutif de la FFF, s'est abstenu "pour l'adoption de cette décision". Le couronnement de Lyon, intervenu sans même un communiqué officiel, contraste avec l'emballement né cette saison d'un duel disputé jusqu'au bout entre les deux principaux acteurs, l'OL et le Paris SG.

Le sprint final s'annonçait haletant entre les Lyonnaises et ses poursuivantes, séparées de trois petits points à six journées du terme. Mais la compétition, arrêtée mi-mars juste avant un choc retour très attendu dans la capitale, n'a pas pu trouver sa conclusion sur le terrain. C'est donc le comité exécutif de la FFF qui s'est chargé d'écrire l'épilogue du Championnat de France, deux semaines après le clap de fin officiel, délivrant un sacre national au goût d'inachevé pour les partenaires d'Amandine Henry.

L'annonce met fin à un suspense relativement mince, mais elle était attendue du côté de Lyon, champion de France sans interruption depuis 2007. Quant au PSG, la conclusion de l'exercice 2020 rimera forcément avec frustration. Portée par Marie-Antoinette Katoto, meilleure marqueuse du championnat (16 buts), l'équipe d'Olivier Echouafni conservait plus que jamais l'espoir de ravir le titre à leurs grandes rivales, privées de la Ballon d'Or 2018 Ada Hegerberg sur blessure.

Bordeaux peut aussi se montrer frustré par l'issue du Championnat. L'équipe de Viviane Asseyi était troisième à quatre points de Paris, qu'elle devait accueillir à l'avant-dernière journée. Avec l'officialisation du classement final, ce sont donc Lyon et Paris qui représenteront la France la saison prochaine en Ligue des champions féminine, une compétition dans laquelle les deux clubs sont toujours engagés cette année. L'OL, quadruple champion d'Europe en titre, s'apprêtait à défier le Bayern Munich en quart de finale aller avant l'arrêt des compétitions en mars. Paris devait affronter Arsenal. Les matches pourraient être joués ultérieurement cette année.

Marseille et Metz rélégués

En bas de tableau, Marseille (11e avec 6 pts) et Metz (12e avec 2 pts), largement décrochés au classement, vont retourner en deuxième division. Dans le sens inverse, Issy-les-Moulineaux est assuré de monter dans l'ascenseur. Le club des Hauts-de-Seine, premier de son groupe en D2, compte douze points d'avance sur son plus proche poursuivant. Dans le groupe B, en revanche, la situation est plus floue. La FFF a délivré le second billet d'accession en D1 au Havre, leader avec trois points d'avance sur Saint-Etienne. Mais les "Vertes" contestent les modalités du classement final (un quotient de points gagnés par matches joués) qui les privent de montée "pour 0,04 point".

Le sort de la Coupe de France féminine, stoppée avant les demi-finales, Bordeaux-PSG et Guingamp-Lyon, "sera examiné ultérieurement" par le comité exécutif de la FFF, précise le procès verbal diffusé jeudi.

