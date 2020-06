D1 FEMININE - L'Olympique Lyonnais a officialisé jeudi la prolongation de contrat de l'internationale néerlandaise Shanice Van De Sanden pour une saison supplémentaire.

L'attaquante internationale néerlandaise Shanice Van De Sanden a prolongé d'un an son contrat avec Lyon, jusqu'en 2021, a annoncé l'OL jeudi. "Heureuse, j'ai signé pour un an de plus à l'Olympique Lyonnais", s'est réjouie la joueuse sur Instagram. Finaliste du Mondial 2019 en France face aux Américaines et championne d'Europe avec les Pays-Bas en 2017, Van De Sanden (78 sélections, 18 buts) est arrivée la même année à l'OL, en provenance de Liverpool.

Depuis, elle a gagné trois titres de championne de France, une Coupe de France (2019) et deux Ligues des Champions (2018, 2019). A l'OL, elle a disputé 57 matches (10 buts). Elle a été classée 10e du prix UEFA de la meilleure joueuse d'Europe en 2017 et 2018.

