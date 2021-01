Damaris Egurrola (Everton) a signé un contrat de trois ans et demi, jusqu'au 30 juin 2024, avec l'Olympique lyonnais, a annoncé mercredi le club champion de France et d'Europe. La joueuse, née en 1999 (21 ans), a été formée à l'Athletic Club Bilbao et a débuté en première division espagnole à l'âge de 16 ans, décrochant notamment un titre de champion d'Espagne (2016). Après cinq ans et 116 matches avec le club basque, Egurrola a rejoint à l'été 2020 Everton où elle n'a disputé que six matches en championnat d'Angleterre.