Dante soulagé par la décision du gouvernement d’arrêter la Ligue 1

LIGUE 1 - Dans un entretien accordé à L’Equipe, Dante, le capitaine de l’OGC Nice a salué la décision du gouvernement de mettre un terme à la saison. Le Brésilien a également évoqué l'après coronavirus et les conséquences de la crise.

Une décision "raisonnable, que l’on attendait." C’est avec une once de soulagement que le défenseur brésilien Dante a accueilli la décision du gouvernement d’Edouard Philippe de ne pas reprendre le football avant septembre. Contacté par nos confrères de L’Equipe, le défenseur du Gym ne souhaitait pas reprendre. Comme beaucoup de joueurs du championnat. "En tant que footballeurs, on est des privilégiés mais ce qu'on vit est une crise mondiale et on est tous pareils. (…) On se posait des questions sur l'entraînement après le 11 mai, comment on allait rester à quatre mètres de distance pour respecter les consignes médicales, comment on allait jouer ou pas..."

Alors que Nice était dans le bon wagon pour accrocher une place européenne (le Gym était sixième au moment où le championnat s’est arrêté), la reprise du jeu était secondaire pour le défenseur de 36 ans. "C'est notre travail mais ce n'est pas une priorité : des gens vont à l'hôpital, d'autres dépendent de petits boulots qu'ils perdent mais les footballeurs auraient joué ? Alors que ceux qui ont vraiment besoin de travailler ne peuvent pas ? C'était indécent. On serait passés pour des guignols. (…) Est-ce que tu dois avoir des masques et des tests plus qu'un livreur ou un médecin dont la société a vraiment besoin ? Non." Dante a également évoqué la situation de Junior Sambia, le joueur de Montpellier actuellement hospitalisé après avoir contracté le coronavirus, une situation qui "l’a beaucoup touché."

Dante espère un changement

Si la pandémie de coronavirus va fragiliser bon nombre de structures notamment d’un point de vue financier, l’ancien joueur du Bayern Munich y voit une opportunité pour un nouveau football. "Peut-être que des choses vont revenir dans l'ordre, que c'est la fin des sommes exorbitantes. C'était un peu affolant et ça va nous inciter à revoir les montants extravagants des transferts, qui étaient une illusion. Les joueurs vont se rendre compte qu'ils peuvent vivre avec moins et les clubs vont comprendre que les transferts n'ont pas besoin d'être si élevés."

Dante (OGC Nice) à la lutte avec Martin Terrier (Olympique Lyonnais) en novembre 2019. Crédits Getty Images

