Dans six journées, David Guion ne devrait plus être l'entraîneur du Stade de Reims. Selon les informations de RMC Sport , l'entraîneur rémois a annoncé à ses joueurs ce jeudi qu'il allait quitter le club à l'issue de la saison 2020-21. Cette information corrobore avec les déclarations de Jean-Pierre Caillot dans les colonnes du quotidien. En effet, le président rémois a confirmé la possible arrivée d'Oscar Garcia sur le banc de l'actuel 12e de L1 la saison prochaine.