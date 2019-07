Selon la presse italienne, David Trezeguet a été contrôlé en état d'ivresse au volant à Turin. "Je remercie les policiers de Turin, et par charité nous jetterons le voile sur le comportement du champion", a commenté le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, sur les réseaux sociaux. Le contrôle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 1h du matin, alors que Trezeguet, 41 ans, désormais ambassadeur de la Juventus, rentrait d'une soirée avec des amis.

Selon les médias, l'ancien joueur s'est montré "nerveux, irascible et irrespectueux", refusant d'abord de se soumettre à un alcootest, avant de s'y résoudre à trois reprises pour révéler un taux d'alcoolémie estimé entre 1,5 et 1,7 gr/l. David Trezeguet a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle à la Juventus (2000-2010) mais pour les Italiens, il est surtout l'auteur du but en or contre la "Nazionale" en finale de l'Euro 2000 et de l'unique tir au but manqué qui a fait pencher vers cette dernière la finale du Mondial-2006.