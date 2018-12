David Villa rejoint Iniesta au Vissel Kobe

"Hola Japon. Hola Vissel Kobe", dit l'attaquant dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Villa, champion d'Europe 2008 et champion du monde 2010 avec l'Espagne tout comme Iniesta, évoluait depuis 2014 dans le championnat nord-américain (MLS), au New York City FC. Le club de MLS avait annoncé quelques jours plus tôt que l'Espagnol n'allait pas prolonger son contrat courant jusqu'à fin décembre.

Au Vissel Kobe, club de première division japonaise détenu par le milliardaire Hiroshi Mikitani, Villa rejoint également l'Allemand Lukas Podolski, arrivé en 2017 dans la cité portuaire.