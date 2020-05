Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Et le monde n’attend que de les voir rayonner. La rédaction anglaise d’Eurosport vous propose de découvrir sa sélection des 30 meilleurs jeunes, qui feront le football de demain. La seule condition ? Ils doivent être nés après le 1er janvier 2000. Place aux 5 joueurs les plus prometteurs du circuit.

5e – Alphonso Davies (Bayern Munich)

Age : 19 ans

Poste : Ailier / latéral gauche

Fin de contrat : 30 juin 2025

En 2018, lorsque le Bayern Munich a annoncé la signature de la sensation nord-américaine Alphonso Davies en provenance des Vancouver Whitecaps (et ce pour 13,5 millions d’euros), personne ne l’avait vu venir. Le Canado-Ghanéen était alors un ailier foudroyant qui était au-dessus du lot en MLS. Pourtant, malgré ses grosses prestations en Amérique du Nord, les dirigeants bavarois s’attendaient à ce que le jeune joueur prenne un certain temps à s’adapter au football européen. Et pourtant.

Avec quelques passages avec la réserve, qu'il a aidée à monter en 3. Liga (troisième division nationale), Davies a pris son temps. Mais la manière dont il a explosé ces 8 derniers mois a été une immense surprise. Pas uniquement parce qu’il est devenu l’un des joueurs les plus importants du Bayern, mais aussi car il s’est imposé comme une référence à un poste qui n’était pas le sien initialement.

La progression fulgurante de Davies en tant qu’arrière-gauche est un coup du sort. Ou du destin. Pas épargné par les blessures en défense, le coach du FCB Hansi Flick a dû bricoler pour maintenir l’équilibre de son équipe, replaçant notamment l’ultra polyvalent David Alaba en charnière centrale ou devant la défense. Ce faisant, le technicien bavarois a décidé de faire confiance à l’ancien joueur de Vancouver pour occuper le flanc gauche de la défense. Et le pari a payé puisqu'Alphono Davies est devenu l'une des principales attractions en Allemagne. Puissant, rapide, technique, le Canadien remplit ses missions défensives et offensives à merveilles.

L'anecdote :

Une histoire qui se termine bien, c’est un peu de cette manière qu’il faut envisager le parcours de la famille Davies. Ses parents, nés au Liberia, ont dû fuir le pays à cause de la guerre civile. Alphonso est né au Ghana, à Buduburam, avant de déménager au Canada à l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, il vit son rêve éveillé, dans l’un des plus grands clubs du monde.

Arrivé très tôt au Canada, Davies a décidé d'opter pour la sélection canadienne pour sa carrière internationale.

Comparaison : Bixente Lizarazu et David Alaba.

Qui est intéressé ?

Au vu de ses performances colossales et du montant de sa clause libératoire, il n’est pas près de quitter l’Allianz Arena de sitôt…

Valeur marchande : 45 millions d’euros (estimation Transfermarkt)

Alphonso Davies vom FC Bayern München Crédits Getty Images

4e – Ansu Fati (FC Barcelone)

Age : 17 ans

Poste : Milieu offensif / attaquant

Fin de contrat : 30 juin 2022

S’il y a bien un club où les jeunes issus du centre de formation ont la pression, c’est Barcelone. Attendus et chéris par les supporters blaugranas, les jeunes issus de la Masia sont une fierté et un trésor qu’il faut à tout prix protéger. Quitte à congédier les entraîneurs qui ne font pas appel à eux, même lorsque l’équipe première performe.

Cependant, les amateurs du FC Barcelone sont aussi très exigeants avec les jeunes pépites issues du centre de formation. Une conséquence directe des performances de la génération dorée, emmenée par Pep Guardiola, entre 2008 et 2012, qui a tout emporté sur son passage. Et tant gâté ses supporters.

Mais depuis le départ du technicien catalan, les temps sont plus compliqués pour les jeunes de la Masia, qui peinent à s’imposer dans le groupe professionnel. Avec Ansu Fati, une lueur d’espoir est apparue et elle brille un peu plus à chacune de ses sorties. Buts, passes décisives, capacités d’élimination, intelligence de jeu... le numéro 31 barcelonais apporte toute sa polyvalence, sa vista et séduit la Catalogne.

S’il y a beaucoup de "hype" et d’attentes autour du joueur, cela n’a rien de surprenant tant le natif de Guinée-Bissau est spécial et peut aller tutoyer les sommets.

Anecdotes :

En marquant face à Osasuna le 31 août 2019, Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Barcelone en Liga à 16 ans, 4 mois et 10 jours. Il est aussi le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du club.

Il est également le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à avoir enregistré un but et une passe décisive au cours d'un même match.

Son frère cadet joue avec le fils de Messi dans les équipes de jeunes du club.

Comparaison : Lionel Messi. La comparaison est grande, mais Ansu Fati n’est qu’au début de son voyage et tous les espoirs sont permis.

Qui est intéressé ?

Suivi de près par le Borussia Dortmund pour pallier le départ probable de Jadon Sancho, Ansu Fati a peu de chances de signer un bail longue durée ailleurs qu’à Barcelone. Néanmoins, les dirigeants barcelonais pourraient voir d’un bon œil un prêt pour que le jeune ailier s’aguerrisse. A l’heure actuelle, rien n’a été défini.

Valeur marchande : 36 millions d’euros

Ansu Fati of FC Barcelona celebrating a goal during the La Liga match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou on February 02, 2020 Crédits Getty Images

3e – Vinícius Júnior (Real Madrid)

Age : 19 ans

Poste : Attaquant

Fin de contrat : Juin 2025

L’enfant commence à devenir un homme. Lorsque Vinícius Jr a débarqué au Real Madrid à la suite du départ surprise de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin, personne ne savait à quoi s’attendre. Prendre la succession à la fois statistique et dans le vestiaire de CR7 était mission quasi-impossible, mais le jeune Brésilien a observé et attendu son heure. Et petit à petit, il démontre son grand potentiel.

Rapide, direct, cauchemar pour les défenseurs, Vinícius est un ailier stéréotypé. L’une de ses grandes forces est aussi son abattage défensif, une aptitude très rare chez un jeune joueur recruté à prix d’or, en particulier à ce poste.

Après un démarrage poussif cette saison, notamment dû aux exigences plus élevées de Zinédine Zidane envers son jeu, l’ancien joueur de Flamengo était dans une bonne phase avant l’arrêt du championnat à cause de la pandémie. Avec la créativité d’Eden Hazard et l’omniprésence de Karim Benzema dans le jeu, il sera vraiment intéressant de voir comme l’entraîneur français utilisera la puissance de Vinícius lorsque le trio pourra évoluer ensemble et de manière régulière.

L'anecdote :

Le 1er mars 2020, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Clásico à 19 ans et 233 jours, battant le précédent record de 2007 de Leo Messi (19 ans et 259 jours).

Comparaison : Neymar Jr.

Qui est intéressé ?

Comme Rodrygo, certaines rumeurs ont évoqué la possibilité d’inclure Vinícius dans un package pour faciliter la venue de Mohamed Samah ou Sadio Mané du côté de Bernabeu. Mais encore une fois, ce ne sont que des bruits de couloir et l’international brésilien devrait poursuivre sa carrière dans la capitale madrilène.

Valeur marchande : 45 millions d’euros

Vinicius durante el Real Madrid-Atlético Crédits Getty Images

2e – Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Age : 19 ans

Poste : Attaquant

Fin de contrat : Juin 2024

Est-ce qu’il y a quelque chose qui peut venir perturber Haaland ? Nous aimerions le savoir. Que ce soient des moments du football ou de la vie tout simplement, le jeune Norvégien accepte tous les défis et les challenges sans sourciller. Toujours avec le sourire.

Que dire de plus sur la pépite scandinave… Depuis ses débuts en professionnels, à Molde en 2016, Haaland a fait ses preuves partout où il est passé, de la Norvège à Dortmund en passant par Salzbourg où il a explosé sur la scène européenne, notamment en Ligue des champions. Rapidement transféré au BvB après quelques mois seulement passés en Autriche, le géant norvégien a poursuivi sur sa lancée. Et a continué de scotcher l’Europe, en claquant 13 buts lors de ses 14 premiers matches disputés chez les Marsupiaux. Dans les cinq grands championnats, seul Cristiano Ronaldo avait marqué plus de buts en 2020 avant la suspension des compétitions.

Avec son physique impressionnant et son rythme assez déroutant, Haaland sait presque tout faire. Son sens du but n’est pas sans rappeler son illustre compatriote Ole Gunnar Solskjær, l’un des meilleurs finisseurs que le football ait connus.

A bientôt 20 ans (il les aura le 21 juillet), le Norvégien ne cesse d’impressionner à chaque sortie. Si on peut logiquement se demander où il s’arrêter, le "Manchild" (comme il était surnommé à Molde) est déjà sur les traces des plus grands attaquants de tous les temps.

Anecdotes :

Coaché par Solskjær à ses débuts professionnels, Haaland s’est beaucoup inspiré de l’ancien attaquant des Red Devils pour façonner son jeu.

Son père, Alf-Hinge, a également été professionnel dans les années 90. Il a porté le maillot de Leeds, Nottingham ou encore Manchester City et a été international norvégien à 34 reprises.

Né à Leeds, Erling Braut est un fervent supporter de Leeds United depuis son enfance.

Comparaison : Robert Lewandowski

Qui est intéressé ?

Le Real Madrid et Manchester United sont prêts à mettre le paquet pour attirer la nouvelle superstar scandinave. Néanmoins, Haaland vient tout juste d’arriver en Bundesliga et il paraît peu probable qu’il quitte la Ruhr quelques mois seulement après son arrivée. Mais d’ici une ou deux saisons, il ne fait presque aucun doute que le Norvégien aura été recruté à prix fort par un autre cador européen.

Valeur marchande : 72 millions d’euros

Torjäger Erling Haaland schlug beim BVB ein wie eine Bombe Crédits Getty Images

1er – Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Age : 20 ans

Poste : Attaquant

Fin de contrat : Juin 2022

Si son retour sur les terrains de Bundesliga est un peu poussif, Jadon Sancho n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Depuis son arrivée au BvB en 2017, l’anglais ne cesse de briller et est, à raison, l’un des joueurs les plus convoités du marché.

Que ce soit avec Dortmund ou la sélection anglaise, Sancho régale. Dans cette saison 2019-2020 tronquée, il est le premier joueur des cinq grands championnats à avoir réalisé un "double-double", marquant à 17 reprises et distribuant 20 passes décisives toutes compétitions confondues, le tout en 38 matches disputés. Remarquable.

Avant tout réputé pour ses qualités de passeur, l’ancien pensionnaire de l’académie de Manchester City a montré ses aptitudes à enfiler les buts. Il est le troisième meilleur buteur de Bundesliga cette saison, derrière les "monstres" Robert Lewandowski (27 réalisations) et Timo Werner (24). Et seuls son coéquipier Erling Braut Haaland et Lars Stindl, le capitaine de Gladbach, ont un meilleur ratio de shots-per-goal (nombre de tentatives moyennes avant de marquer) que l’international anglais, soulignant ainsi toute l'efficacité du Londonien.

Jadon Sancho n’a que 20 ans, mais il est déjà à la table des grands.

L’anecdote :

Le joueur du BvB a grandi à Camberwell, dans le sud de Londres. Ce quartier est réputé pour être une pépinière de talents en Angleterre. Dans sa jeunesse, Sancho a d’ailleurs beaucoup joué avec Reiss Nelson, le joueur d’Arsenal, notamment lors de parties de foot à cinq.

Comparaison : Sancho possède un profil unique mêlant habileté et efficacité devant le but. Il a idolâtré Ronaldinho dans sa jeunesse et malgré son efficacité, Sancho possède la touche de showman, chère au Brésilien dans ses plus belles années.

Qui est intéressé ?

Ouvertement et ardemment ? Manchester United. Probablement ? Toutes les grosses cylindrées européennes.

Valeur marchande : 117 millions d’euros

Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Crédits Imago

