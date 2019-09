De l'idylle au litige : Neymar et le Barça se retrouvent en justice

Neymar et le Barça vont se retrouver... en justice. Selon une porte-parole du tribunal, le footballeur est obligé de se présenter à l'audience près de Barcelone mais aucune confirmation de sa présence n'a toutefois été obtenue auprès de ses avocats. Un juge des affaires sociales de Barcelone les a cités à comparaître vendredi au tribunal de L'Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de la métropole catalane.

L'affaire porte sur la prime, dont le montant exact n'a jamais été publié, promise au joueur en 2016 quand il s'était engagé à prolonger son contrat jusqu'en 2021, et dont le paiement devait être échelonné. Un an après avoir signé cet accord, Neymar était parti au PSG, pour le montant record de 222 millions d'euros, et le club catalan avait refusé de lui payer les 26 millions d'euros restant de la prime.

" Neymar a tout fait pour signer au Barça "

Le Barça estime en effet qu'en partant au PSG, Neymar a rompu son contrat. Le club a en outre porté plainte contre le joueur pour récupérer la partie de la prime déjà versée et obtenir en plus 8,5 millions d'euros de dommages. Après un recours sans succès auprès de la FIFA, les avocats du joueur ont répliqué en réclamant devant le même tribunal le paiement intégral de la prime.

NeymarGetty Images

L'audience ouverte au public a été fixée à 10h. Le juge a convoqué avant cela les parties à huis clos à 9h30 pour tenter une conciliation. Ce n'est pas le retour espéré pour la star de 27 ans, dont le possible transfert à Barcelone a tenu en haleine la planète football cet été. Ses envies de quitter le PSG pour retrouver son coéquipier Lionel Messi et les multiples offres du Barça au club parisien ont été au final insuffisantes pour faire revenir le jeune prodige au Camp Nou.

"Neymar a tout fait (pour signer à Barcelone) car c'est ce qu'il désirait", a assuré le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu. Le joueur considère lui que la "page (est) tournée" depuis son retour à la compétition avec le club parisien, où il tente de faire taire les critiques avec des buts souvent décisifs.

Passif judiciaire

Selon El Mundo, cette affaire intéresse aussi de près le fisc espagnol qui enquêterait pour savoir si le joueur, résident fiscal en Espagne en 2017, a bien soldé tous les impôts générés par ce transfert, qui reste le plus cher de l'histoire. En charge de la gestion de la carrière de la star, l'entreprise NR Sports a reconnu en mars que le fisc espagnol voulait être informé "de l'issue" de cette procédure judiciaire, tout en affirmant que les montants versés lors du transfert avaient bien été déclarés en Espagne.

Vidéo - Neymar : "Je voulais partir et je l'ai clairement fait savoir" 00:36

Les affaires judiciaires ont accompagné Neymar depuis son arrivée en Europe en 2013, en provenance du club brésilien de Santos, où il s'était révélé comme une future star du ballon rond. Son transfert de Santos à Barcelone a conduit à l'ouverture de plusieurs procédures judiciaires au Brésil et en Espagne. Certaines sont toujours en cours et il risque notamment d'être jugé en Espagne pour corruption après la plainte du groupe brésilien DIS, ancien détenteur d'une partie des droits du joueur, qui s'estime lésé.

Et depuis son arrivée à Paris, le Brésilien a dû faire face ces derniers mois à une plainte pour viol finalement classée sans suite et à une plainte pour violences volontaires contre un supporter lors de la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes.