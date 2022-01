Le terme n’est pas galvaudé ici : c’est une légende qui vient de s’éteindre. Une légende du Real Madrid et du football espagnol en général. Ce mardi, le club madrilène a communiqué le décès de Francisco Gento, ailier gauche iconique de la Casa Blanca pendant dix-huit saisons. L’Espagnol, qui aura porté à 600 reprises le maillot merengue, avait été de la grande époque du Real aux côtés notamment d’Alfredo Di Stefano. Sa longévité exceptionnelle lui aura permis de soulever à six reprises la Coupe d’Europe des clubs champions - record inégalé à ce jour pour un joueur - ainsi que de remporter douze championnats d’Espagne. Il est décédé à 88 ans.

Des années folles du Real, il fut l’un des grands noms. Formé à Santander, l’ailier gauche rejoint la capitale dès 1953, à 19 ans, avec seulement dix petits matches au compteur. Rapidement, il met tout le monde d’accord. Mythique numéro 11 dans le dos, il affole les défenses adverses par sa vitesse et son sens du dribble. Son duo avec Alfredo di Stefano notamment restera comme l’un des plus prolifiques de l’histoire. Son palmarès XXL - il reste à ce jour le joueur le plus titré avec le club merengue (23 trophées) avec Marcelo désormais - récompense une fidélité à toute épreuve.

Car au-delà du joueur, c’est aussi l’homme qui a séduit Madrid. Du haut de ses 600 matches avec le Real, "Paco", devenu président d'honneur du club, aura été un symbole de l’élégance madrilène et de l’image haute gamme véhiculée par la Casa Blanca. "La figure de Paco Gento représente fidèlement toutes les valeurs du Real Madrid, a d’ailleurs souligné le communiqué d’hommages du club. Il a été et restera une référence pour le madridisme et pour le monde du sport. Les fans du Real se souviendront de lui comme l’une des plus grandes légendes du club".

