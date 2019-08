Décès de José Luis Brown, champion du monde 1986 avec l'Argentine

Une légende du football argentin nous a quitté. José Luis Brown, champion du monde 1986 avec l'Albiceleste est décédé à 62 ans des suites d'une maladie dégénérative a annoncé, mardi, son ancien club d'Estudiantes de La Plata. "Un jour de tristesse maximale pour la famille Albirroja, notre gladiateur José Luis Brown nous a quitté. Sa mémoire et son amour pour le club resteront à jamais", a tweeté le club avec qui il a été champion d'Argentine en 1982 et pour lequel il a joué huit ans.

Maradona : "Sans lui, nous n'aurions jamais gagné la Coupe du monde"

Il avait ensuite évolué en Colombie avec l'Atlético Nacional, en France à Brest et en Espagne avec le Real Murcie avant de revenir en Argentine. "Sans José Luis Brown, nous n'aurions jamais gagné la Coupe du monde en 1986. Tu ne t'es jamais plaint de rien, Tata", a rendu hommage Diego Maradona dans un message sur Instagram.

Le défenseur comptait 36 sélections pour un but, le premier de son équipe en finale de la Coupe du monde contre la RFA (3-2). Il avait ensuite été entraîneur, et avait dirigé avec Sergio Batista l'équipe des moins de 23 ans argentine qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques en 2008, dans laquelle figurait Messi, Riquelme et Agüero.

En janvier, il avait été hospitalisé d'urgence souffrant des conséquences de la maladie d'Alzheimer. Son état s'était encore détérioré depuis.