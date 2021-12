Antoine Bonifaci, ancien joueur vedette de l'OGC Nice et sélectionné 12 fois en équipe de France (2 buts), est décédé à l'âge de 90 ans. C'est une "légende du club rouge et noir" qui s'est éteinte, écrit l'OGC Nice mercredi sur son site officiel, en rappelant que dans la commune voisine de Villefranche-sur-mer, le stade de foot porte son nom. "Un nom que toutes les générations connaissent et qui se transmet, comme un patrimoine", ajoute le club.

Ad

Natif de Bezons, dans le Val-d'Oise, Bonifaci avait débarqué au "Gym" en 1948 et participé activement aux premières conquêtes du club rouge et noir. Star des Aiglons à 18 ans, international français à 20, il est devenu champion de France en 1951, puis a réalisé le doublé Coupe-Championnat en 1952. Milieu de terrain, ce Corse d'origine a ensuite pris la direction de l'Italie, remportant la Serie A avec l'Inter Milan en 1954. Il a aussi porté les couleurs de Bologne, du Torino et de Lanerossi de Vicenze, ce qui lui a fermé les portes de l'équipe de France.

Ligue 1 Le bon coup pour Nice, nouveau dauphin du PSG 22/12/2021 À 22:01

Ses 12 sélections ont toutes été enregistrées alors qu'il portait le maillot de l'OGC Nice, club avec lequel il a inscrit 22 buts en 125 rencontres. Il a terminé sa carrière au Stade Français puis est revenu sur la Côte d'Azur pour couler une retraite paisible. La rencontre de championnat face à Nantes, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, le 14 janvier à l'Allianz Riviera, lui sera dédiée, indique le club mercredi.

Ligue 1 Nice s'offre Rennes, Metz se ressaisit, Bordeaux et Clermont respirent mieux 12/12/2021 À 15:56