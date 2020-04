Décès de Louis Cardiet, ancien capitaine et légende du Stade Rennais

CARNET NOIR - Joueur emblématique de l’histoire du Stade Rennais, l’ancien défenseur Louis Cardiet est décédé à l’âge de 77 ans.

C’est un monument des Rouge et Noir qui s’en est allé. Quelques heures après avoir célébré le premier anniversaire de sa troisième victoire en Coupe de France, le Stade Rennais pleure aujourd’hui l’une de ses légendes. Louis Cardiet, ancien capitaine et défenseur du club de 1964 à 1973, s’en est allé. Vainqueur de la Coupe de France à deux reprises en 1965 et 1971, le natif de Quimperlé était le quatrième joueur le plus capé de l’histoire du Stade Rennais. International français à six reprises entre 1965 et 1967, il avait terminé sa carrière au Paris Saint-Germain, au moment où le club parisien commençait à se structurer.

