Décès de Ndaye Mulamba, meilleur buteur sur une phase finale de la CAN

L'attaquant congolais Pierre Ndaye Mulamba, détenteur du record des buts marqués sur une édition de la Coupe d'Afrique des nations, est décédé samedi en Afrique du Sud où il était soigné, a annoncé le ministre congolais des Sports. Ndaye Mulamba avait marqué neuf buts en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 1974, avec Les Léopards.

"Le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, maître Papy Niango, a le profond regret d'annoncer à la communauté nationale et au mouvement sportif le décès de l'international et recordman des buts de la CAN, Ndaye Mutumbula Mulamba, ce samedi 26 janvier tôt le matin, en Afrique du Sud", a indiqué le ministère dans un communiqué. L'attaquant congolais de 70 ans suivait des soins médicaux en Afrique du Sud depuis le mois d'août dernier après avoir été en Inde pour la même raison, selon le journaliste sportif congolais Siki Tetani. Une année auparavant, il avait gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions avec l'Association sportive Vita Club de Kinshasa.