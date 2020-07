Ancien défenseur de l'Argentine, Silvio Marzolini, devenu ensuite l'entraîneur de Diego Maradona à Boca Juniors, est mort à l'âge de 79 ans vendredi à Buenos Aires.

Considéré comme le meilleur arrière latéral gauche de Boca Juniors, où il a joué de 1960 à 1972, Marzolini avait déjà sa statue dans le hall central de la Bombonera, le stade mythique de Boca. Il a remporté cinq titres de champion avec Boca entre 1962 et 1970 et la Coupe nationale en 1969.Avec l'Argentine, Marzolini a notamment participé aux Coupes du Monde de 1962 au Chili et de 1966 en Angleterre.

Après avoir entraîné les All Boys en 1976, il a pris en main l'équipe de Boca en 1981 et remporté le Championnat métropolitain avec dans son effectif un jeune joueur du nom de Diego Maradona. "C'était une personne excellente, champion comme joueur et comme entraîneur. Merci beaucoup Silvio, repose en paix", a écrit Maradona sur les réseaux sociaux. Marzolini avait également entraîné Boca en 1995 pour ce qui fut sa dernière expérience sur un banc de première division. Victime l'an dernier d'un accident vasculaire cérébral (AVC), sa santé s'est ensuite déteriorée.

Play Icon

Football Leeds retrouve la Premier League 16 ans après, et ses fans n'ont pas pu se retenir pour fêter ça IL Y A 34 MINUTES

Play Icon

Football Championship - Leeds retrouve la Premier League 16 ans après, liesse populaire dans la ville IL Y A 35 MINUTES

Play Icon