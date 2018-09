Déjà qualifiés, les Bleuets s'imposent en Bulgarie (0-1)

La manière n’a pas été forcément au rendez-vous, mais le principal est là : les Bleuets ont signé une huitième victoire en autant de matches de qualification à l’Euro 2019 ce vendredi face à la Bulgarie (1-0). Et on pourra relativiser la faible prestation des coéquipiers de Lucas Tousart, qui savaient déjà qu’ils étaient qualifiés pour l'Euro 2019 des Espoirs avant la partie, à la faveur du match nul entre la Slovénie et le Kazakhstan (0-0).

Le film du match

Face à des locaux batailleurs et parfois justes dans leurs transmissions dans les 20 derniers mètres, les jeunes joueurs de Sylvain Ripoll se sont fait quelques frayeurs. Il y a eu cette tête manquée de près de Karabelyov à la 13e minute de jeu, au cours d’une première période globalement maîtrisée par des tricolores qui ne se sont pas montrés assez justes devant les cages quand ils trouvaient la faille face à un solide bloc bulgare (9 tirs mais seulement 1 cadré en première mi-temps).

20 des 21 buts en éliminatoires inscrits en deuxième période

Puis cette grosse frappe de l’entrant Antonio Georgiev à la 83e minute, déviée superbement par Bernardoni, alors que les Bleuets avaient - enfin - fait la différence auparavant. Et la lumière est venue du tout nouveau joueur de l’OL, Moussa Dembelé, servi par Jonathan Bamba, sur la ligné de son très bon début de saison à Lille. Son long centre au deuxième poteau a été repris de la tête de façon vicieuse par l’ancien joueur du Celtic, qui a inscrit là son 10e but avec le maillot des espoirs (1-0, 57e). De quoi donner moins de maux de tête à Sylvain Ripoll, perturbé cette semaine par le cas Jean-Kévin Augustin.

Un but qui vient confirmer les difficultés de ces jeunes français à démarrer leurs rencontres. Sur les 21 buts inscrits par ces derniers dans ces éliminatoires, 20 l’ont été en deuxième période. Cela pourra-t-il leur coûter cher lors du premier Euro espoirs de la France depuis 2006 (qui pourrait les emmener aux jeux de Tokyo en 2020) ? C’est une question à laquelle ils pourront répondre en juin prochain. Ce groupe très talentueux - comme l’ont rappelé les bonnes entrées de Ntcham, Terrier et Aouar - composé de joueurs évoluant dans de très bons clubs européens, va d’abord s’atteler à fêter son retour parmi les grands, avant d'affronter le Luxembourg mardi.