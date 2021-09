Après plus de quinze ans de carrière, Demba Ba a mis un terme à son aventure professionnelle. Libre depuis son départ de Lugano (Suisse), où il n'est resté qu'un mois cet été, l'ex-attaquant de l'Istanbul Basaksehir a annoncé sa décision lundi sur ses réseaux sociaux. "Le football m'a apporté tant d'émotions. De la passion des supporters à leurs cris de joie à chacun de mes buts, en passant par les liens créés avec mes coéquipiers sur et en dehors du terrain, tout cela restera gravé en moi", a écrit l'international sénégalais de 36 ans (22 sélections, 4 buts).

Né à Sèvres (Hauts-de-Seine), Demba Ba n'a jamais évolué en Ligue 1. Passé en amateur à Rouen, l'attaquant a dû s'exiler en Belgique pour se faire un nom. En 2007, il est transféré à Hoffenheim, alors en pleine ascension dans le football allemand, et commence à exploser sur la scène internationale. A tel point qu'il débarque en Premier League quatre ans plus tard. Sous les couleurs de Newcastle puis à Chelsea à partir de janvier 2013.

Avec le maillot des Blues, l'attaquant sénégalais n'est pas toujours titulaire mais il s'illustre au printemps 2014 lorsqu'il trouve le chemin des filets en quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG (2-0). Un but qui élimine le club de la capitale. Après des expérences au Besiktas Istanbul puis en Chine, où il se blesse gravement à une jambe, Demba Ba rejoint l'Istanbul Basaksehir en janvier 2019. Près de deux ans plus tard, il s'illustre une nouvelle fois contre le PSG en C1, en disant non au racisme