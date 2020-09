Leicester prêt à faire des folies pour Wesley Fofana

Convoité par de nombreuses écuries européennes, le jeune défenseur des Verts, Wesley Fofana, suscite un intérêt de plus en plus fort de la part de Leicester, comme le révèle L'Equipe dans son édition du jour. Après une première approche, les Foxes devraient prochainement revenir à la charge avec une offre estimée à 25 millions d'euros. Le quotidien rapporte même que le joueur de 19 ans ne fermerait pas la porte à un départ cet été. Fofana serait en effet en quête d’un contrat plus lucratif, notamment depuis la signature du juteux premier contrat d'Adil Aouchiche dans le Forez.

Notre avis : Fofana a tout intérêt à “mûrir” une saison dans le Forez avant d’aller voir ailleurs. En tout cas, Sainté se frotte déjà les mains avec une nouvelle vente record en prévision.

Wesley Fofana (Saint-Etienne) céluèbre son but contre Charleroi en match amical Crédit: Getty Images

Conte veut retrouver Kanté, mais…

C'est un secret de Polichinelle, N'Golo Kanté est LA priorité estivale de l'Inter et d'Antonio Conte. Cependant, les Nerazzurri doivent vendre pour arracher l'international français. C'est en tout cas ce que réaffirme la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le quotidien ajoute que les dirigeants milanais se seraient déjà réunis à plusieurs reprises pour décider du plan d'action et des joueurs à vendre pour espérer récupérer le milieu de terrain passé par le SM Caen et Leicester.

Notre avis : Même en cas de grosse offre, Chelsea ne serait pas forcément vendeur pour son international français, homme de base de Lampard. Le feuilleton va continuer.

Denayer, priorité de Gattuso pour l’après Koulibaly

Alors que Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar apparaissent comme les candidats les plus plausibles au départ à l'OL, un élément surprenant pourrait aussi plier bagage. Selon le média flamand Het Nieuwsblad, Jason Denayer serait sur les tablettes d'Arsenal, mais surtout de Naples. Le club italien aurait même fait de l'international belge sa priorité pour remplacer Kalidou Koulibaly. Lyon demande au moins 30 millions d'euros pour lâcher son taulier défensif.

Notre avis : Solide depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, Denayer ne sera pas lâché facilement par les Gones. Naples devra sortir le chéquier.

Depay au Barça, est-ce que Koeman a perdu la tête ?

Le Celtic va relancer la piste Bakker

Titulaire en finale de la Coupe de France en juillet dernier, Mitchel Bakker (20 ans) pourrait quitter Paris. A la recherche d'un latéral gauche, le Celtic est en passe de relancer les négociations avec le PSG pour le prêt de l'international espoir néerlandais, selon le Daily Record. Le club parisien pourrait laisser partir son joueur en prêt pour qu’il s’aguerrisse.

Notre avis : Paris veut régler le dossier de la prolongation de Bernat avant d’étudier les options pour Bakker. A raison.

Moussa Dembélé parti pour rester ?

Si son nom circule depuis plusieurs mois voire années en Angleterre, aucun club britannique n'a pour l'instant avancé ses pions dans le dossier Moussa Dembélé selon L'Equipe. Et l’attaquant pourrait donc rester une année de plus du côté de Lyon. Le quotidien poursuit en ajoutant que l'international espoir français serait plutôt enclin à poursuivre l'aventure chez les Gones, d'autant que le départ de Memphis Depay devrait lui donner davantage de responsabilités sur le front de l'attaque et dans le collectif lyonnais.

Notre avis : Dembélé ne doit pas chercher à partir à tout prix. A Lyon, il a tout ce qu’il faut pour faire une saison canon. Avant éventuellement d’aller voir ailleurs.

Moussa Dembele (Olympique Lyonnais) Crédit: Getty Images

Dzeko demande son départ de Rome

Sentant le vent tourner avec le rapprochement entre Luis Suarez et la Juventus, Edin Dzeko a demandé son départ de l'AS Roma comme le rapporte le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Pour l'attaquant bosnien, l'objectif est clair : rejoindre la Vieille Dame au plus vite. Et les Romains ne seraient pas contre l'idée puisqu'ils économiseraient près de 7,5 millions d'euros de salaire par an, en plus d'une indemnité de transfert. Une somme qu'ils pourraient investir illico presto sur Arek Milik, l'attaquant polonais du Napoli.

Notre avis : Le jeu de domino aura-t-il lieu ? On en prend clairement la direction. Et Suarez est le domino le plus important de l’opération.

Le Barça tente le coup pour Thiago Alcantara

Et si Thiago Alcantara retournait en Catalogne ? Selon Sport BILD, le FC Barcelone aurait contacté son ancien joueur pour un retour. Cet intérêt aurait même généré quelques tensions en interne chez les blaugranas; En effet, le technicien néerlandais pousserait pour que le club recrute Wijnaldum, tandis que le board barcelonais privilégierait la piste menant à son ancien joueur.

Notre avis : Une opération qui semble tout de même compromise car le milieu de terrain se dirige vers l'Angleterre. Mais il pourrait faire faux bond au Royaume et prolonger le plaisir en Bavière.

Messi prisonnier de son contrat : pourquoi l'Argentin a perdu son bras de fer avec le Barça

Ter Stegen attend un signe de sa direction pour prolonger

Convoité par Chelsea, la Juve ou encore l'Inter, Marc-André Ter Stegen (28 ans) ne souhaite pas quitter le Barça et espère prochainement prolonger son bail en Catalogne. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international allemand rejetterait toutes les options autres que le FC Barcelone comme le rapporte Mundo Deportivo. Récemment opéré du genou, l'ancien gardien de Gladbach espère un signe de sa direction dans les prochains jours.

Notre avis : Ter Stegen est l’une des rares satisfactions de l’exercice écoulé du côté du Barça qui devrait s’activer pour étendre son bail.

Une offre colossale en provenance d’Arabie Saoudite pour Papu Gomez

Capitaine de l'Atalanta Bergame, Papu Gomez (32 ans) pourrait prochainement faire ses valises. Selon Le Corriere dello Sport, le milieu argentin aurait fait l'objet d'une offre de 15 millions d'euros et un salaire de 6 millions d'euros annuels (et divers avantages annexes) à la clef de la part d’Al Nassr. Le joueur n'est pas certain de vouloir quitter la Dea et se donne le temps de la réflexion selon le média italien.

Notre avis : Papu Gomez est l’âme de l’Atalanta. Pas certain qu’il soit enclin à quitter la Lombardie, malgré un gros salaire proposé.

Papu Gomez Crédit: Getty Images

Bertrand Traoré traîne son spleen à Lyon…

Parti au Burkina Faso pendant la trêve, Bertrand Traoré est revenu sur sa situation entre Rhône et Saône au cours d'un entretien accordé au média local L'Étalon. Et pour l'international burkinabé, son départ de l'OL apparaît presque comme inéluctable. "J'ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer. (...) Il (Rudi Garcia) a ses préférences, il fait ses choix. Je respecte, je travaille”.

Notre avis : Le départ de l’ancien joueur de l’Ajax paraît inéluctable. Reste à trouver la destination idéale pour toutes les parties.=

Leverkusen, invité surprise dans le dossier Bellerin

Ciblé par le PSG pour l'après-Meunier, Hector Bellerin est également sur les tablettes du Bayer Leverkusen selon The Telegraph. Avec un très, très beau pactole récupéré avec le transfert de Kai Havertz à Chelsea, le club de la Ruhr pourrait vite dégainer pour l'international espagnol. Serge Aurier est également sur les tablettes des pensionnaires de la Bay-Arena.

Notre avis : La Bundesliga et le Bayer ont des atouts, mais Bellerin a tout intérêt à privilégier le projet parisien.

Bellerin au PSG : Beaucoup de qualités mais une grosse limite

Retour aux sources pour Javi Martinez ?

Après sept ans de bons et loyaux services, Javi Martinez (32 ans) devrait quitter le Bayern Munich. Kicker rapporte que l'international espagnol serait très proche d'un retour à l'Athletic Bilbao. Le Bayern ne devrait pas être gourmand pour son joueur et pourrait le lâcher à un prix très abordable au club basque.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour le milieu de terrain.

Luciano Vietto pourrait (encore) bouger

Arrivé il y a un an à Lisbonne, Luciano Vietto (26 ans) pourrait déjà quitter le Sporting, selon O Jogo. En effet, le quotidien lusitanien annonce que l'attaquant argentin ne sera pas retenu en cas d'offre supérieure à 12 millions d'euros. Le joueur, qui appartient encore à 50% à l'Atlético de Madrid, a été acheté pour 7,5 millions d'euros l'été dernier. Avec les Leões, il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 5 passes décisives.

Notre avis : Trimballé à droite à gauche, il serait temps que le prometteur Vietto trouve un projet avec un peu de stabilité.

Luciano Vietto of Sporting CP | Football | ESP Player Feature Crédit: Getty Images

