"Des cas spéciaux" : L'UEFA assouplit (légèrement) sa position sur la fin des championnats

L'UEFA a publié un communiqué mardi, après une visioconférence avec ses 55 fédérations, et réitéré sa volonté de voir toutes les compétitions domestiques aller à leur terme. L'instance européenne a cependant laissé entendre qu'elle étudierait des cas particuliers si certaines ligues devaient s'arrêter.

L'UEFA a toujours la volonté de voir les championnats se terminer malgré la crise sanitaire actuelle qui a provoqué la suspension des ligues européennes. Ella l'a rappelée mardi au terme d'une réunion en visioconférence avec les 55 membres de ses fédérations. "Il y a une forte recommandation pour achever les compétitions nationales mais certains cas spéciaux seront étudiés une fois que les lignes directrices concernant la participation aux coupes européennes seront développées, si des championnats devaient être arrêtés", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Cette étude de cas spéciaux constitue un léger assouplissement de la position de l'institution européenne. Elle était nettement plus ferme au début du mois d'avril quand elle évoquait l'arrêt d'un championnat comme un recours "prématuré et non justifié" dans une lettre adressée à l'association européenne des clubs (ECA) et à l'association des ligues européennes (European Leagues). Elle avait aussi remis en cause la participation aux Coupes d'Europe des clubs des ligues ayant arrêté leur championnat. Cela pourrait être le cas en Belgique, qui doit se prononcer lundi prochain en assemblée générale sur la possibilité d'un arrêt définitif.

L'UEFA a également précisé qu'une "variété d'options concernant le calendrier" a été présentée aux différentes fédérations concernant les compétitions nationales et européennes, interrompues depuis la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, sans toutefois donner des dates. L'UEFA a enfin laissé entendre que "les décisions concernant ces différents sujets seraient annoncées jeudi après la réunion du Comité exécutif de l'UEFA."

