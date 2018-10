Deschamps : "Zidane et moi, on ne fait pas le même métier"

"Me comparer à Zizou c'est gentil, mais Zizou, c'est Zizou. Déjà, il a été hors normes dans sa première vie, en tant que joueur, il l'est aussi en tant qu'entraîneur avec ses trois victoires consécutives en Ligue des Champions. Mais on ne fait pas tous les deux le même métier". Dans l'art de la communication, Didier Deschamps règne en maître. Invité à répondre à une question du public au Sportel à Monaco mardi soir sur Zinedine Zidane, le sélectionneur des Bleus s'est parfaitement sorti du piège en jouant la modestie. "Lui, il est entraîneur de club et moi de sélection. On a des idées certainement différentes car on n'a pas la même personnalité ni le même caractère. Mais on est là pour la même chose : la gagne", a poursuivi DD.

" Entraîneur en club ? Tu n'as pas de vie "

Justement, cette question aurait pu être piège puisque Zinedine Zidane pourrait bien être, à terme, le remplaçant du sélectionneur national. Une fin d'aventure en Bleu que Deschamps souaite la plus tardive possible, lui qui est sous contrat avec la FFF jusqu'en 2020. "Je prends beaucoup de plaisir avec l'équipe de France. Je ne me pose pas la question (pour la suite), a expliqué Deschamps. Je suis un privilégié. [...] J'aurai une autre vie (après l'équipe de France), je ne sais pas laquelle, mais elle sera belle aussi, même si j'espère que ce n'est pas demain ou après demain".

Champions League 2011/2012 Marseille DeschampsAFP

Alors qu'il a entretenu le flou sur un possible retour en club après les Bleus, l'ancien coach de Monaco, de la Juventus Turin et de l'OM, a donné sa vision de ce métier : "Entraîneur en club, on est dans un tambour de machiner à laver, a-t-il lâché. Tu n'a pas de vie, pas de temps pour récupérer". Pas sûr que Deschamps ait envie de revivre ça alors que sa dernière expérience à Marseille s'est très mal terminée.