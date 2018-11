Devenir footballeur, Bolt y croit toujours

L'homme le plus rapide de l'histoire court toujours après son rêve : Usain Bolt a assuré samedi qu'il pouvait toujours devenir footballeur professionnel malgré l'échec récent de son essai dans un club australien. Poursuit-il toujours sa quête d'un contrat pro? "Bien sûr. On verra ce qui se passe. Je pense qu'il y a encore des gens maintenant qui contactent mon agent pour des possibilités, donc on va voir dans quelle direction ça va. Moi, j'ai appris que j'ai toujours ça en moi", a dit l'octuple champion olympique de 32 ans au Herald Sun, un quotidien de Melbourne.

Le club australien des Central Coast Mariners a mis fin vendredi à la période d'essai de Bolt commencée en août. "Nous nous sommes quittés en bons termes, et c'est une bonne chose. J'ai eu une belle expérience avec eux. Les gars étaient super - c'est juste qu'on n'a pas réussi à régler des choses sur le contrat, mais j'espère que j'aurai une autre chance avec une autre équipe", a-t-il commenté dans le journal.

Après des essais avortés en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, l'apprenti attaquant n'avait jamais semblé aussi près d'accomplir son rêve d'enfant. Numéro 95 sur le dos, référence à son record sur 100 m (9.58), il avait notamment réussi un doublé pour son premier match comme titulaire, en amical, le 12 octobre.

Vidéo - Une première titularisation et un doublé pour Bolt 03:27

L'appel de la Jamaïque

Mais des doutes étaient apparus le mois dernier quant à son avenir comme footballeur professionnel, les Mariners émettant de grosses réserves concernant l'aboutissement des négociations d'un éventuel contrat. Le montant proposé par le club aurait été bien inférieur aux exigences du Jamaïcain: selon le Sydney Daily Telegraph, l'offre des Mariners aurait avoisiné les 150.000 dollars australiens (moins de 100.000 euros). Bien loin des 3 millions de dollars australiens (près d'1,8 million d'euros) discutés initialement par l'entourage de l'ex-athlète. Et il aurait fallu que des sponsors extérieurs mettent au bout.

Bolt a récemment décliné la proposition d'un contrat de trois ans émanant du club de La Valette, champion de Malte. Le président de la Fédération jamaïcaine lui a également enjoint de venir jouer dans un club de son île natale, avec la perspective de pouvoir être appelé en sélection.