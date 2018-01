Encore convalescent et sans Aubameyang, le Borussia Dortmund a ramené un point de Berlin (1-1)

Privé de Pierre-Emerick Aubameyang, une nouvelle fois écarté, le Borussia Dortmund a fait ce qu'il pouvait sur le terrain du Herta Berlin (1-1) ce vendredi soir. Avec désormais 30 points, le Borussia occupe provisoirement la troisième place derrière Munich (44 pts) et Leipzig (31 pts). Mais Schalke, à 30 points, peut remonter sur le podium dimanche avec une victoire à domicile contre le 10e Hanovre.

Davie Selke a marqué pour le Hertha Berlin (46e) et Shinji Kagawa a répliqué pour Dortmund (71e). Pour les joueurs de la Ruhr, qui retrouvent peu à peu leur confiance après la crise de l'automne, il s'agit du quatrième match de championnat consécutif sans défaite depuis l'arrivée du nouveau coach Peter Stöger. Avant la rencontre, tous les commentaires tournaient évidemment autour de la deuxième absence consécutive d'Aubameyang, déjà suspendu la semaine dernière pour avoir séché une réunion de l'équipe, alors que certains médias annoncent depuis plusieurs jours qu'il pourrait être transféré à Arsenal avant fin janvier.

Interrogé avant le coup d'envoi, l'entraîneur Peter Stöger a indiqué que sa décision de ne pas retenir Aubameyang ce vendredi n'était pas une "suspension", mais un choix strictement sportif. "J'ai vu, et je ne suis pas le seul, qu'il n'était pas impliqué lors du dernier entraînement, qu'il avait la tête ailleurs (...) j'ai composé le groupe comme chaque semaine, avec les joueurs les plus en mesure d'aider l'équipe"

Herta Berlin-Borussia DortmundGetty Images

Malgré l'attitude étonnante de l'attaquant, le Borussia Dortmund ne donne pas l'impression de vouloir s'en séparer, et espère au contraire son retour dans de meilleures dispositions: "Nous comptons toujours sur lui", a déclaré avant le match le directeur sportif du Borussia Michael Zorc, "il peut revenir dans l'équipe, mais ça réclamera du professionnalisme, et ça demandera aussi qu'il admette qu'il a commis une erreur".

" Rien de concret pour Aubameyang "

Interrogé sur un éventuel départ à Arsenal du meilleur buteur de la Bundesliga l'an dernier (31 buts), Zorc a réaffirmé qu'il n'avait reçu aucune offre: "Il n'y a rien de concret sur la table, on brasse beaucoup d'air autour de ça", a-t-il dit. Pour remplacer celui qui a déjà marqué 13 buts cette saison, Stöger avait positionné en pointe l'international André Schürrle. Mais après une première mi-temps soporifique, c'est Berlin qui a marqué dès la reprise, avec Davie Selke à la conclusion d'une action collective d'école sur l'aile droite (1-0, 46e).

Ce but a réveillé Dortmund, qui s'est enfin mis à combiner et à se créer des occasions, même si l'absence d'Aubameyang dans la surface adverse s'est souvent faite sentir. Le Borussia a finalement obtenu une égalisation méritée après un show du jeune Anglais de 17 ans Jadon Sancho dans la surface, qui a servi Kagawa pour un but de la tête (1-1, 71e).