Coupe d'Allemagne : Schalke 04 tranquille, le Bayern a souffert

Schalke 04 n’a pas tremblé face à Düsseldorf. Ce mercredi, le club de la Ruhr s’est facilement imposé (4-1) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. En revanche, le Bayern a davantage été poussé dans ses retranchements puisque le club bavarois a dû attendre la prolongation pour faire la décision sur un but de Kingsley Coman (3-2, 98e). Schalke 04 et le Bayern Munich rejoignent le RB Leipzig et Augsbourg, qualifiés plus tôt dans la soirée.

Mardi, Dortmund, le solide leader de Bundesliga, a été sorti aux tirs au but par le Werder Brême (3-3, 4 tab à 2) au terme d'un match épique, tout comme deux autres clubs de l'élite, Leverkusen et Nuremberg.