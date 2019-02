Coupe d'Allemagne : Le Werder Brême élimine le Borussia Dortmund !

Sensation au Signal Iduna Park ! Pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund s’est fait surprendre à domicile aux tirs aux buts (3-3, 4-2 aux t.a.b) par le Werder Brême au terme d'une prolongation complètement dingue.

Le Werder montrait les muscles en ouvrant le score très rapidement par l’intermédiaire de Rashica (1-0, 5e). Au terme d’une première période très équilibrée, Marco Reus a su ramener les siens au prix d’un fabuleux coup-franc (1-1, 45e+3). En deuxième période, les hommes de Lucien Favre ont continué à balbutier leur football et à se montrer totalement inertes offensivement (1 tir). Dos au mur, les 22 acteurs ont alors fait le spectacle.

2-2 en prolongation

Christian Pulisic pensait avoir fait le plus dur en redonnant l’avantage au Borussia Dortmund suite à un contre rondement mené (2-1, 105e) mais Claudio Pizarro a égalisé pour le Werder à peine trois minutes plus tard (2-2, 108e), bien aidé par la passivité de la défense des Borussen. Ni une ni deux, Hakimi, excellemment servi par Philipp a marqué le troisième but du Borussia (3-2, 113e). Mais c’était sans compter sur la résilience des hommes de Florien Kohfeldt. Sur corner, servi au second poteau, Kruse a pris le meilleur sur la défense pour battre Oelschlagel (3-3, 119e), pas exempt de tout reproche. Aux tirs au but, Paco Alcacer et Philipp loupait leurs tentatives quand Claudio Pizarro et consorts ne se faisaient pas priés pour viser dans le mille (3-3 ap, 4-2 aux t.a.b).

Victorieux de la Coupe d’Allemagne en 2017, les Borussen devront désormais se concentrer sur la Ligue des champions et la Bundesliga.