COUPE D'ALLEMAGNE - Les joueurs de l'Eintracht Francfort portent mercredi un maillot "#blacklivesmatter" (les vies noires comptent) pour leur demi-finale de coupe d'Allemagne contre le Bayern à Munich.

Les joueurs de l'Eintracht Francfort se mobilisent et portent mercredi un maillot "#blacklivesmatter" (les vies noires comptent) pour leur demi-finale contre le Bayern à Munich. L'équipe du Bayern avait pour sa part porté un maillot similaire le week-end dernier en Bundesliga, mais uniquement à l'échauffement. Dortmund s'était également échauffé avec des T-shirts portant des slogans contre le racisme.

"Notre équipe et tout l'Eintracht Francfort sommes unis contre toute forme de racisme et nous voulons le montrer publiquement aujourd'hui", a expliqué le directeur du club Fredi Bobic avant le coup d'envoi. Depuis le début des manifestations aux Etats-Unis et dans le monde en hommage à George Floyd, un afro-américain tué fin mai par un policier blanc à Minneapolis, plusieurs joueurs et équipes du championnat d'Allemagne ont manifesté leur solidarité et leur refus du racisme, par des gestes ou des inscriptions sur des T-shirts ou des brassards.

