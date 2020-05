COUPE D'ALLEMAGNE - La fédération allemande de football a annoncé lundi que la finale de la Coupe d'Allemagne se tiendrait le 4 juillet prochain à huis clos à Berlin. Les deux demi-finales doivent encore être jouées, les 9 et 10 juin : Bayern Munich-Eintracht Francfort et Sarrebruck (D4)-Bayer Leverkusen.

La finale de la Coupe d'Allemagne, qui devait avoir lieu le 23 mai à Berlin, est reprogrammée au 4 juillet à huis clos, a annoncé la fédération lundi. Les demi-finales, prévues en avril et également reportées à cause de la pandémie de coronavirus, se joueront les 9 et 10 juin, a annoncé la fédération allemande de football (DFB).

Le Bayern Munich, tenant du titre, accueillera l'Eintracht Francfort, alors que le Bayer Leverkusen se déplacera chez le club de quatrième division de Sarrebruck. Toutefois, le président de la DFB Fritz Keller a indiqué que ce report était conditionné à l'approbation du gouvernement de la chancelière Angela Merkel. Samedi, la Bundesliga sera le premier championnat européen de premier rang à reprendre, sans spectateurs.

